Некоторые из них убила внутренняя конкуренция, тогда как другие скоро перестанут получать обновления iOS.

До очередной презентации Apple осталось не так уж много времени – новые iPhone представят в середине сентября. Специалисты перечислили модели, которые в 2024 году уже нельзя считать сбалансированными по соотношению цен и характеристик.

К таким девайсам отнесли iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Pro и модель iPhone SE 2016 года. Причина проста – устаревшее железо и не самые продвинутые камеры. Более того, в случае поломки найти запчасти будет очень сложно.

Но главное, что должно остановить от покупки – срок поддержки. Если iPhone X перестал обновляться с выходом iOS 16, то iOS 18 почти наверняка будет последним крупным апдейтом системы для серий iPhone XS/XR и iPhone 11. Поэтому если собираетесь брать смартфон на годы вперед, это далеко не лучший вариант. Аналогичная ситуация с iPhone 12.

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Какие смартфоны Apple выбрать вместо них

iPhone 15 / iPhone 15 Plus – идеальный смартфон для большинства пользователей. Конечно, можно взять и iPhone 14, но разница между этими моделями довольно заметная: смартфоны лишились привычной "челки", которую заменила технология Dynamic Island, а главная камера перешла на 48-Мп сенсор.

– идеальный смартфон для большинства пользователей. Конечно, можно взять и iPhone 14, но разница между этими моделями довольно заметная: смартфоны лишились привычной "челки", которую заменила технология Dynamic Island, а главная камера перешла на 48-Мп сенсор. iPhone 13 – самый выгодный айфон. C большинством повседневных задач девайс справляется ничуть не хуже новинок, однако стоит при этом заметно дешевле. Камеры не превзойдут конкурирующие телефоны по схожей цене, например, Google Pixel 8, но они все равно довольно хороши.

– самый выгодный айфон. C большинством повседневных задач девайс справляется ничуть не хуже новинок, однако стоит при этом заметно дешевле. Камеры не превзойдут конкурирующие телефоны по схожей цене, например, Google Pixel 8, но они все равно довольно хороши. iPhone 15 Pro Max – бескомпромиссный вариант. Выбирать это устройство очень просто, потому что вы не экономите ни на одной детали – тут лучшие камеры, время автономной работы и самый мощный мобильный процессор Apple. Он также поставляется с 256 ГБ памяти по умолчанию.

– бескомпромиссный вариант. Выбирать это устройство очень просто, потому что вы не экономите ни на одной детали – тут лучшие камеры, время автономной работы и самый мощный мобильный процессор Apple. Он также поставляется с 256 ГБ памяти по умолчанию. iPhone SE (2022) – самый дешевый вход в экосистему iOS. Несмотря на устаревший дизайн, аппарат работает быстро, имеет неплохую одинарную камеру, процессор A15, что и модели iPhone 13 и батарейку на целый день работы. А получать обновления он будет еще минимум два года.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в середине сентября, скорее всего, 10-12 числа. Вместе со смартфонами анонсируют новые Apple Watch, AirPods и, возможно, iPad с iPad mini.

А уже весной 2025 года выйдет новый бюджетный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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