До ежегодной презентации Apple остался ровно месяц.

За месяц до анонса новых смартфонов Apple уже известно, как новинки будут выглядеть, какую получат "начинку" и чем будут отличаться друг от друга. Портал MacRumors назвал 22 изменения в новых iPhone 16 и iPhone 16 Pro.

Известно, что размеры экранов iPhone 16 Pro и 16 Pro Max увеличат – с 6,1 до 6,3 и с 6,7 до 6,9 дюймов соответственно. Базовые модели iPhone 16 и Plus останутся в прежних размерах (6,1 и 6.7 дюйма) и получил вертикальный дизайн блока камер, который позволит записывать пространственные видео для шлема Apple Vision Pro.

Также Айфоны 2024 получат аккумуляторы большего объема и еще одну кнопку на корпусе, предназначенную для съемки фото и видео. iPhone 16 Pro оснастят широкоугольным 48-мегапиксельным объективом (вместо 12 Мп), обновленным основным модулем на 48 Мп на базе сенсора Sony IMX903 и телеобъективом 12 Мп с 5Х оптическим приближением. Вместе с тем iPhone 16 Pro Max предложит телеобъектив с ЭФР более 300 мм вместо текущего на 77 мм. Крупного обновления камер для iPhone 16 и 16 Plus не ожидается.

Видео дня

Все четыре модели получат один процессор A18, выполненный по 3-нм техпроцессу с поддержкой искусственного интеллекта Apple Intelligence. Однако разделение между стартовыми и продвинутыми устройствами продолжится: ожидаем, что Pro-смартфоны будут иметь чип A18 Pro.

Среди прочих нововведений ожидается появление Wi-Fi 7 в iPhone 16 Pro, более ярких OLED-дисплеев, которые не "апгрейдились" с 2021 года, быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт и MagSafe на 20 Вт, новых микрофонов, а также улучшенной системы охлаждения.

Наконец, в 2024 году в топовых iPhone 16 и Pro Max появится увеличенное максимальное хранилище объемом 2 ТБ, улучшенный NPU для работы ИИ, ультратонкие рамки вокруг экрана, антибликовые линзы в камерах и новые цвета корпуса смартфонов.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в середине сентября, скорее всего, 10-12 числа. Вместе со смартфонами анонсируют новые Apple Watch, AirPods и, возможно, iPad с iPad mini.

А уже весной 2025 года выйдет новый бюджетный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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