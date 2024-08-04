Из коробки на нем установлена ​​оболочка One UI 6.1 на базе Android 14.

Компания Samsung представила новый сверхбюджетный смартфон Galaxy F14. Это слегка модифицированная версия Galaxy F14 5G, выпущенная более чем год назад.

Так, например, процессор Exynos 1330 заменен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, а емкость аккумулятора снижена с 6000 мА·ч до 5000 мА·ч. Зато есть слот для карты microSD, а в качестве ОС использована полноценная Android 14 с оболочкой One UI 6.1, пишет SamMobile.

Характеристики Galaxy F14

Экран: 6,7', IPS LCD, разрешение Full HD+, частота обновления 90 Гц, стекло Corning Gorilla Glass 5.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 680, 2,4 ГГц, Adreno 610.

Память: 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной.

Фото/видео: тройная камера с 50-Мп основным датчиком, 2-Мп датчиком глубины и 2-Мп макрокамерой. Фронтальная камера одинарная, на 13 Мп. Передняя и задняя камеры умеют записывать видео 1080p/30 fps.

Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой зарядки на 25 Вт.

У смартфона также есть боковой сканер отпечатков пальцев, порт 3,5 мм для проводных наушников, поддерживается Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. Из недостатков: Samsung обещает для Galaxy F14 лишь два крупных обновления ОС, поэтому он получит максимум Android 16. Габариты – 168 × 78 × 9 мм, вес – 194 г.

Видео дня

Первой страной, где стартовали продажи Galaxy F14, стала Индия. Там его оценили в 8999 рупий (~$105, 4200 грн). Позже он доберется до Европы, но когда именно, не сообщается.

Ожидается, что Samsung представит новую флагманскую серию Galaxy S25 в январе-феврале 2025-го, а до этого времени компания еще должна выпустить Galaxy S24 FE. Он получит дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy этого года, но стоить при этом буде заметно дешевле.

Напомним, ранее в этом месяце Samsung провела большой летний ивент, на котором показала много всего интересного, включая новое поколение складных смартфонов и долгожданное смарт-кольцо. Galaxy Ring – носимый гаджет, с которым часы и фитнес-трекер могут уйти в прошлое.

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