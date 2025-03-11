Они не только отлично подходят для мобильного гейминга, но и предлагают премиум-функции для широкой аудитории.

Ассортимент игровых смартфонов в 2025 году огромен – можно выбирать из десятков флагманов от различных производителей. Редакторы популярного портала TechRadar выпустили подборку из пяти оптимальных моделей для мобильного гейминга.

Игровому телефону нужно больше, чем просто мощный процессор и RGB-подсветка. Он должен иметь хорошо оптимизированное ПО и продвинутую систему охлаждения, чтобы обеспечить плавный игровой процесс.

Asus ROG Phone 9 Pro – просто лучший смартфон для игр. У него самый актуальный чипсет Snapdragon 8 Elite, производительности которого хватит еще на годы, топовый дисплей на 185 Герц, а благодаря аккумулятору 5800 мАч он никогда не разрядится даже в разгар игрового марафона. При этом смартфон также стильно выглядит и хорошо снимает.

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Nubia RedMagic 10 Pro – геймерский девайс, однако самая заметная фича у него далеко не игровая. Дело в том, что в дисплее нет никаких отверстий, поскольку селфи-камера скрыта под ним, то есть шпиля в игры ее не видно. Что касается железа, то устройство практически идентично Asus Phone 9 Pro, но качество камеры и отсутствие водозащиты могут разочаровать.

iPhone 16 Pro Max – лучший смартфон для тех, кто планирует играть в ААА-игрушки, вроде Death Stranding, Assassin's Creed и Resident Evil 4 Remake. А еще это чемпион по времени автономной работы среди смартфонов Apple.

Samsung Galaxy S25 Ultra – флагман корейцев хоть и не продвигаются чисто как игровое устройство, но тоже отлично подходит для мобильного гейминга. У нее при себе, воможно, лучший 6,8-дюймовый OLED-дисплей на рынке, мощнейший процессор Snapdragon и топовая основная камера на 200 Мп.

OnePlus 13R – самое доступное решение для геймеров. За свою цену оно предлагает производительность уровня флагманов, огромный дисплей и лучшее время автономной работы среди всех смартфонов.

Ранее специалисты назвали смартфоны с самой живучей батареей на начало 2025 года. В лидерах автономности есть как дорогостоящие флагманы, так и более доступные Android-гаджеты.

Если же ищете смартфон в пределах 7000 грн, рекомендуем обратить внимание на этот топ. Индустрия продвинулась настолько далеко, что даже в этой ценовой категории мы видим телефоны, которые предлагают мощные чипсеты и большие батареи.

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