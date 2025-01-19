В рейтинг попали модели от Samsung, Google, Xiaomi, Motorola и Nothing.

Эксперты портала Android Central выбрали лучшие недорогие смартфоны на начало 2025 года. У них получился список из шести моделей – все не дороже 300 долларов (~12 000 грн) или дешевле.

Хотя от этих "бюджетников" нельзя ожидать такого же уровня производительности или поддержки ПО, как у флагманов, вы можете быть удивлены уровнем их возможностей, а в некоторых областях они даже превосходят более дорогие модели.

CMF Phone 1 – лучший в целом. Аппарат выделяется среди конкурентов благодаря своей модульной конструкции, сменным аксессуарам и съемным задним панелям. Также смартфон впечатлил экспертов мощными камерами и "фантастическим процессором".

– лучший в целом. Аппарат выделяется среди конкурентов благодаря своей модульной конструкции, сменным аксессуарам и съемным задним панелям. Также смартфон впечатлил экспертов мощными камерами и "фантастическим процессором". Samsung Galaxy A25 5G – лучшая поддержка. Один из самых сбалансированных смартфонов Samsung, который оборудован великолепным AMOLED-экраном и батареей на 1,5 дня активного использования. Но больше всего радует 5-летняя поддержка обновлениями, которую не могут предложить конкуренты.

– лучшая поддержка. Один из самых сбалансированных смартфонов Samsung, который оборудован великолепным AMOLED-экраном и батареей на 1,5 дня активного использования. Но больше всего радует 5-летняя поддержка обновлениями, которую не могут предложить конкуренты. Poco X6 Pro – лучший дизайн. У аппарата много преимуществ, но его дизайн станет первой выдающейся особенностью, которую вы увидите, особенно если вы выберете версию из желтой веганской "кожи". Также в комплект входит быстрая зарядка 67 Вт и крутая основная камера.

Видео дня

Google Pixel 6a – лучшая камера. Несмотря на то, что смартфону уже почти 3 года, качество фотографии все так же на высоте, а фирменные алгоритмы Google "вытягивают" картинку из любой ситуации.

– лучшая камера. Несмотря на то, что смартфону уже почти 3 года, качество фотографии все так же на высоте, а фирменные алгоритмы Google "вытягивают" картинку из любой ситуации. Redmi Note 13 Pro – лучший дисплей. Это яркая и насыщенная 6,67-дюймовая AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц и минимальными рамками. Изображение на таком экране останется читаемым даже под прямыми солнечными лучами.

– лучший дисплей. Это яркая и насыщенная 6,67-дюймовая AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц и минимальными рамками. Изображение на таком экране останется читаемым даже под прямыми солнечными лучами. Moto G Stylus 5G (2024) – Samsung Galaxy Ultra "для бедных". Он предоставляет доступ к хорошим камерам и мощной батарее, запрашивая за это не более 300 долларов. Но главная фишка девайса в другом – это встроенный стилус для записи заметок и точного взаимодействия с экраном.

Ранее специалисты портала Tom's Guide рассказывали о лучших компактных смартфонах, которые можно купить в 2025 году. В списке есть как телефоны в традиционном форм-факторе, так и устройства с гибкими экранами.

Свежий опрос показал, какие Android-смартфоны больше всего устраивают пользователей и могут называться народными. В десятке лидеров, помимо прочих, можно увидеть складные модели и прошлогодние флагманы.

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