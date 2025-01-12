В списке есть как телефоны в традиционном форм-факторе, так и устройства с гибкими экранами.

Большинство производителей с каждым годом и каждым новым поколением своих смартфонов стараются сделать дисплей все больше и больше. Из-за этого увеличивается размер корпуса и вес. Таким образом, смартфоны все больше походят на полноценные планшеты.

Специалисты портала Tom's Guide рассказали, какие компактные смартфоны рекомендуется рассмотреть к покупке в начале 2025 года. Определить, что именно считается компактом, может быть сложно, но в идеале они должны иметь экран в районе 6 дюймов.

Первое место у ASUS Zenfone 10 с 5,9-дюймовым экраном. Нет ничего, с чем бы он не справился (заслуга Snapdragon 8 Gen 2 в паре с 16 ГБ ОЗУ), при этом его легко носить в кармане или использовать одной рукой. А еще у этого компакта отличный набор камер и хорошая автономность.

с 5,9-дюймовым экраном. Нет ничего, с чем бы он не справился (заслуга Snapdragon 8 Gen 2 в паре с 16 ГБ ОЗУ), при этом его легко носить в кармане или использовать одной рукой. А еще у этого компакта отличный набор камер и хорошая автономность. За счет складного механизма Samsung Galaxy Z Flip 6 можно отнести и к компактам, и к моделям с крупным экраном. Диагональ внешнего дисплея у него составляет всего 3,4 дюйма, но если его развернуть, то перед нами откроется 6,7-дюймовый экран. Модель также защищена от попадания воды и влаги.

можно отнести и к компактам, и к моделям с крупным экраном. Диагональ внешнего дисплея у него составляет всего 3,4 дюйма, но если его развернуть, то перед нами откроется 6,7-дюймовый экран. Модель также защищена от попадания воды и влаги. iPhone 15 Pro получился самым крупным в данном списке. Но по нынешним меркам его все же можно отнести к компактам. 6,1-дюймовый OLED-экран имеет разрешение 2556 × 1179 пикселей и частоту в 120 Гц. Актуальный iPhone 16 Pro уже получил экран на 6,3 дюйма.

получился самым крупным в данном списке. Но по нынешним меркам его все же можно отнести к компактам. 6,1-дюймовый OLED-экран имеет разрешение 2556 × 1179 пикселей и частоту в 120 Гц. Актуальный iPhone 16 Pro уже получил экран на 6,3 дюйма. iPhone SE 2022 – самый компактный и одновременно самый бюджетный телефон в списке. Этот "малыш" имеет качественный 4,7-дюймовый IPS-экран с разрешением Retina и частотой 60 Гц. Автономность устройства оставляет желать лучшего, зато процессор A15 Bionic еще не скоро устареет.

– самый компактный и одновременно самый бюджетный телефон в списке. Этот "малыш" имеет качественный 4,7-дюймовый IPS-экран с разрешением Retina и частотой 60 Гц. Автономность устройства оставляет желать лучшего, зато процессор A15 Bionic еще не скоро устареет. Замыкает подборку складной nubia Flip 5G. Данная модель имеет ту же концепцию, что и Galaxy Z Flip 6. Складной механизм позволяет внедрить 1,43-дюймовый дисплей на внешней стороне. Он пригодится для оповещений и съемки селфи на основную камеру.

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Ранее специалисты AnTuTu делились топом лучших смартфонов начала 2025 года по цене-качеству. В бюджетной категории лидером оказался Redmi 14R, а подборку флагманов возглавляет фотофлагман Oppo.

Свежий опрос показал, какие Android-смартфоны больше всего устраивают пользователей и могут называться народными. В десятке лидеров, помимо прочих, можно увидеть складные модели и прошлогодние флагманы.

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