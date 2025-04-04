Оказывается, что компактные модели с небольшими экранами нравятся пользователям больше продвинутых современных моделей.

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали очередной рейтинг, только на этот раз не самых производительных телефонов, а топ мобильных устройств Apple с наивысшим одобрением со стороны пользователей.

Оказалось, что наибольшую удовлетворенность владельцам приносит iPhone 12 Mini. Несмотря на скромные продажи, которые по сути "похоронили" mini-линейку, устройство устраивает 95,99% пользователей. В первой десятке также присутствуют iPhone SE (2020), iPhone 16 и iPhone 13 Mini.

Наблюдается любопытная тенденция: похоже, многие пользователи до сих пор не могут смириться с модой на большие экраны, поэтому все больше и больше симпатизируют компактным моделям. Они идеально лежат в руке, шустро работают и по-прежнему получают новые обновления iOS.

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Безусловным же лидером самых высокооцененных гаджетов Apple является iPad Air с процессором A14 Bionic, которым довольны 96,55% его владельцев. В топ-10 также оказались iPad Pro 4, iPad Pro 3, iPad Air 5, iPad Pro 5 и iPad Mini 5.

Несмотря на статус народного, Apple не намерена выпускать новую версию iPhone Mini, утверждает журналист Марк Гурман из Bloomberg. По крайней мере на iPhone 17 Mini и 18 mini можно точно не рассчитывать.

Впрочем, ответ Apple для фанатов iPhone mini может появиться в следующем году. Речь идет о складном iPhone, который в сложенном виде будет довольно компактным. Внешний дисплей новинки будет всего 5,5 дюйма – почти как у iPhone 13 mini (5,4 дюйма).

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