Всего в список попало пять моделей от Nvidia и AMD.

Авторитетный портал XDA Developers опубликовал новый материал с обзором б/у рынка видеокарт. Изучив предложения, специалисты составили топ-5 наиболее интересных подержанных моделей для покупки весной 2025 года.

Первым делом эксперты отметили, что не рекомендуют геймерам приобретать на вторичном рынке топовые видеокарты актуального поколения, поскольку их цены довольно слабо отличаются от магазинных. Сегодня запасы видеокарт никогда не были хуже для тех, кто покупает онлайн.

GeForce GTX 1080 Ti – для тех, кто хочет максимально сэкономить, но играть в 1080p. Конечно, трассировка лучей не рассматривается, но эта видеокарта с 11 ГБ VRAM до сих пор тянет большинство актуальных игр. Впрочем, платить больше $200 за нее не имеет смысла.

– для тех, кто хочет максимально сэкономить, но играть в 1080p. Конечно, трассировка лучей не рассматривается, но эта видеокарта с 11 ГБ VRAM до сих пор тянет большинство актуальных игр. Впрочем, платить больше $200 за нее не имеет смысла. GeForce RTX 2080 Ti – если вы хотите включить трассировку лучей или любые другие современные функции DLSS, вы не получите этого с этой картой. Несмотря на это 2080 Ti по-прежнему очень быстрая видеокарта, которая подойдет не только для 1080p, но и для 2К-гейминга.

– если вы хотите включить трассировку лучей или любые другие современные функции DLSS, вы не получите этого с этой картой. Несмотря на это 2080 Ti по-прежнему очень быстрая видеокарта, которая подойдет не только для 1080p, но и для 2К-гейминга. Radeon RX 6800 XT – по-прежнему один из самых дешевых графических процессоров с 16 ГБ видеопамяти. Даже в разрешении 1440p эта карточка все еще может удерживать свои позиции в большинстве игр с приличными 1% Low.

– по-прежнему один из самых дешевых графических процессоров с 16 ГБ видеопамяти. Даже в разрешении 1440p эта карточка все еще может удерживать свои позиции в большинстве игр с приличными 1% Low. GeForce RTX 3090 – ее цена больше всех отличается от стоимости новой модели. Если вы сможете найти вариант Ti, то даже лучше, но владельцы таких вряд ли спешат расставаться с ними.

– ее цена больше всех отличается от стоимости новой модели. Если вы сможете найти вариант Ti, то даже лучше, но владельцы таких вряд ли спешат расставаться с ними. Radeon RX 7900 XTX – флагманский ответ AMD на видеокарты Nvidia RTX 4080 и RTX 4090 хорошо состарился, даже после выпуска линейки RX 9000. Она почти наверняка снизится в цене, а с буфером видеопамяти 24 ГБ это будет отличная видеокарта для 2K и 4K на долгие годы.

Видео дня

Напомним, ранее Nvidia заявила о прекращении поддержки видеокарт GTX 900 и GTX 1000. Особого внимания заслуживает GTX 1060, которая на протяжении многих лет удерживала звание самой популярной видеокарты у пользователей Steam.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 4060 теперь самая популярна видеокарта у геймеров. При этом многие все еще используют такие устаревшие ускорители, как GeForce GTX 1650 и GTX 1060.

Вас также могут заинтересовать новости: