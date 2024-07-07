Статистика показывает, что часто вместо покупки нового смартфона среднего класса пользователи отдают предпочтение подержанному флагману.

Редакторы популярного портала Tom's Guide поделились топом смартфонов, которые в 2024 году можно смело приобретать на вторичном рынке. Всего в рейтинг попало 5 смартфонов, как на базе Android, так и iPhone.

Аналитики говорят, что в последние пару лет мобильный рынок демонстрирует расширение сегмента б/у – все чаще вместо покупки нового смартфона среднего класса пользователи отдают предпочтение подержанному флагману.

В первую очередь эксперты выделили iPhone 14 . Он поставляется с хорошим ярким дисплеем, топовой производительностью, отличным временем батареи и одними из лучших камер на рынке. iPhone 14 стоит на $100 дешевле iPhone 15, а покупка подержанного позволит сэкономить еще больше.

. Он поставляется с хорошим ярким дисплеем, топовой производительностью, отличным временем батареи и одними из лучших камер на рынке. iPhone 14 стоит на $100 дешевле iPhone 15, а покупка подержанного позволит сэкономить еще больше. Также из продукции Apple стоит обратить внимание на iPhone SE 2 . Он имеет не только доступную цену, но и обладает оптимальной производительностью и камерами. А поскольку смартфон вышел только в 2020, он будет получать свежие версии iOS еще несколько лет.

. Он имеет не только доступную цену, но и обладает оптимальной производительностью и камерами. А поскольку смартфон вышел только в 2020, он будет получать свежие версии iOS еще несколько лет. Samsung Galaxy S23 назвали лучшим подержанным Android-смартфоном. Это прошлогодний флагман, обладающий всеми необходимыми фичами: надежные камеры, яркий цветной дисплей, процессор Snapdragon 8 Gen 2, производительности которого обычным пользователям хватит за глаза, и многое другое. И все это за гораздо более низкую цену, чем Galaxy S24.

назвали лучшим подержанным Android-смартфоном. Это прошлогодний флагман, обладающий всеми необходимыми фичами: надежные камеры, яркий цветной дисплей, процессор Snapdragon 8 Gen 2, производительности которого обычным пользователям хватит за глаза, и многое другое. И все это за гораздо более низкую цену, чем Galaxy S24. Еще один б/у смартфон, заслуживающий внимания, это Google Pixel 7 . Он предлагает широкий набор функций за меньшую цену, чем другие флагманы – это великолепный яркий дисплей, искуственный интеллект, потрясающие камеры и ранний доступ к обновлениям Android.

. Он предлагает широкий набор функций за меньшую цену, чем другие флагманы – это великолепный яркий дисплей, искуственный интеллект, потрясающие камеры и ранний доступ к обновлениям Android. Замыкает топ-5 "джокер" в лице OnePlus 11, который за полтора года успел неплохо подешеветь, но с большинством задач все равно справляется не хуже обновленной версии. OnePlus любят за отличное время автономной работы, великолепный дизайн, крутые камеры и оболочку Oxygen OS.

Видео дня

Свежий опрос показал, какими смартфонами больше всего довольны пользователи в 2024 год. Примечательно, что второе и третье места занимают складные смартфоны.

А если вы устали от "лопатофонов", эксперты выбрали 6 лучших компактов на рынке. Эти смартфоны не только радуют размерами и характеристиками, но и не потеряют свою актуальность в ближайшие годы.

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