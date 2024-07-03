Примечательно, что второе и третье места занимают складные смартфоны.

Команда популярного бенчмарка AnTuTu поделилась свежим рейтингом "лучших из лучших" смартфонов на базе Android. Он интересен тем, что не привязан к мощности и ценовой категории – эти устройства отбирались на основе впечатлений реальных пользователей.

Первое место в топе за июнь занял Honor Magic 6 Ultimate Edition – его работой, согласно опросу, довольны 98,13% пользователей. Это "навороченный" флагман, оснащенный 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем, 50-мегапиксельной камерой для селфи и функцией спутниковой связи.

Второе место в пользовательском рейтинге занимает Vivo X Fold 3 Pro, который был лидером по итогам мая. Он примечателен тем, что является самым тонким складным гаджетом, да еще и с рекордно большим аккумулятором. Третье место досталось Honor Magic V2 – это тоже телефон со складным дисплеем, отличающийся тонкостью и легкостью.

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Далее расположились Galaxy S24 Plus, Huawei Pura 70 Pro Plus, Galaxy S23 Ultra, Huawei Mate X3, Oppo Find X7 Ultra и iQOO 12 Pro. Как видно, в рейтинге нет ни одного смартфона бренда Xiaomi, также же пользователи не отметили и модели Pixel от компании Google.

Напомним, недавно OnePlus вывела на рынок свой новый флагманский смартфон по цене "середняка". За 440 долларов покупатели получают аппарат с мощнейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором 6100 мАч и зарядкой 100 Вт.

А в этом месяце компания Samsung завалит нас новинками. 10 июля анонсируют новое поколение складных смартфонов, новые часы для конкуренции с Apple Watch Ultra и Galaxy Ring – дебютное смарт-кольцо.

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