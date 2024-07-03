Honor Magic 6 Ultimate Edition – лучший смартфон 2024 по оценкам пользователей / фото Honor

Команда популярного бенчмарка AnTuTu поделилась свежим рейтингом "лучших из лучших" смартфонов на базе Android. Он интересен тем, что не привязан к мощности и ценовой категории – эти устройства отбирались на основе впечатлений реальных пользователей.

Первое место в топе за июнь занял Honor Magic 6 Ultimate Edition – его работой, согласно опросу, довольны 98,13% пользователей. Это "навороченный" флагман, оснащенный 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем, 50-мегапиксельной камерой для селфи и функцией спутниковой связи. 

Второе место в пользовательском рейтинге занимает Vivo X Fold 3 Pro, который был лидером по итогам мая. Он примечателен тем, что является самым тонким складным гаджетом, да еще и с рекордно большим аккумулятором. Третье место досталось Honor Magic V2 – это тоже телефон со складным дисплеем, отличающийся тонкостью и легкостью. 

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Далее расположились Galaxy S24 Plus, Huawei Pura 70 Pro Plus, Galaxy S23 Ultra, Huawei Mate X3, Oppo Find X7 Ultra и iQOO 12 Pro. Как видно, в рейтинге нет ни одного смартфона бренда Xiaomi, также же пользователи не отметили и модели Pixel от компании Google.

Этими Android смартфонами больше всего довольны пользователи

Напомним, недавно OnePlus вывела на рынок свой новый флагманский смартфон по цене "середняка". За 440 долларов покупатели получают аппарат с мощнейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором 6100 мАч и зарядкой 100 Вт.

А в этом месяце компания Samsung завалит нас новинками. 10 июля анонсируют новое поколение складных смартфоновновые часы для конкуренции с Apple Watch Ultra и Galaxy Ring – дебютное смарт-кольцо.

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