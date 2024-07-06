В глобальном топе, как и в китайском, первое место удерживает Asus ROG Phone 8 на базе Snapdragon 8 Gen 3.

Авторы популярного мобильного бенчмарка AnTuTu обновили рейтинги самых мощных Android-смартфонов на мировом рынке по итогам июня 2024 года. Здесь представлены лишь те девайсы, которые доступны на глобальном рынке.

В глобальном топе, как и в китайском, первое место удерживает Asus ROG Phone 8 на базе Snapdragon 8 Gen 3 и с активной системой охлаждения. За ним следуют Red Magic 9 Pro и iQOO 12 с тем же процессором.

Как видно, сразу семь из десяти устройств в этом рейтинге работают на чипсете Snapdragon 8 Gen 3. Еще три оснащены MediaTek Dimensity 9300 (vivo X100 / vivo X100 Pro) и Dimensity 9300+ (iQOO Neo 9S Pro). Сейчас это самые производительные процессоры на рынке – их мощности хватит для запуска любых требовательных игр и тяжелых задач, а запаса производительности у каждого из них хватит как минимум на 5 лет.

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Также AnTuTu назвал чемпионов производительности на глобальном рынке среди Android-"середнякв". Лидер топа – Realme GT 6T с чипом Snapdragon 7+ Gen 3, который по мощности на уровне с Snapdragon 8 Gen 2. За ним идут Redmi Note 12 Turbo и Poco F5.

Свежий опрос показал, какими смартфонами больше всего довольны пользователи в 2024 год. Примечательно, что второе и третье места занимают складные смартфоны.

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