Как бесплатно увеличить скорость домашнего интернета, изменив всего одну настройку

Рассказываем, что мешает вашему сетевому оборудованию работать быстрее и как это исправить.

Даже с самым дорогим тарифом и правильным расположением Wi-Fi роутера скорость домашнего интернета может оставаться неудовлетворительной. Увы, многие владельцы современных роутеров не используют все их возможности, которые могли бы значительно улучшить качество соединения.

Одной из причин низкой скорости соединения может служить перегруженность используемого канала связи. Роутеры способны работать на разных частотах и если ваше устройство соседствует в другими в одном диапазоне, то это вполне логично приводит к снижению скорости интернета.

Эта проблема особенно актуальна в многоквартирных домах, где работает множество роутеров.

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Как бесплатно увеличить скорость домашнего интернета

Все, что от вас нужно – определить один из пустых каналов и переключиться на него. Чтобы это сделать:

Откройте настройки роутера, перейдя на личный специальный адрес в браузере (192.168.0.1 или 192.168.1.1);

Во вкладке "Беспроводной режим" измените номер канала на 10, 11 или 12.

Сохраните изменения и перезагрузите роутер.

Как правило, соседи по умолчанию используют каналы с первого по девятый. Ваша задача – избежать или минимизировать пересечение сигналов. В более навороченных роутерах есть функция автоматического выбора оптимального канала, а вот в вашем девайсе ее может не быть.

В этом случае с проблемой справится специальные анализаторы Wi-Fi – они выяснят, какие каналы совпадают с соседскими. После установки приложения перейдите в раздел "Анализ", где отображаются все подключенные роутеры.

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