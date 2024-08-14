Предположительно, аппарат получит название iPhone 17 Air.

Известный инсайдер и журналист издания Bloomberg Марк Гурман подтвердил, что в 2025 году Apple уберет из линейки Plus-версию iPhone, заменив ее новым устройством. Впервые о ее существовании стало известно еще в мае.

Инсайдеры уверены, что Apple готовит ультратонкий iPhone Air. Новая модель будет предназначена для тех, "кто ищет что-то более интересное, чем стандартный iPhone, но при этом не нуждается в производительности, размере экрана или камерах моделей Pro".

Предполагаемому iPhone 17 Air приписывают 6,6-дюймовую AMOLED-панель, одинарную заднюю камеру по аналогии с iPhonе SE и полностью алюминиевый корпус с толщиной всего 5 мм, что сделает его самый тонким iPhone в истории. Редизайн этого устройства по значимости будет напоминать релиз iPhone X.

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Гурман уверен, что новая модель при цене $899 будет продаваться лучше, чем mini и Plus, но в будущем Apple наверняка захочет втиснуть в этот тонкий корпус возможности моделей Pro. Впрочем, для этого потребуется парочку лет – вероятно, ждать супертонкий iPhone Pro придется до 2027 года.

Также инсайдер сообщил, что весной 2025 года выйдет новый бюджетный iPhone SE в дизайне iPhone 14 и с поддержкой Apple Intelligence. Если его стоимость составит около 500 долларов, он точно станет хитом продаж.

Так или иначе, релиз iPhone 17 состоится только в сентябре 2025 года. А пока готовимся к анонсу iPhone 16, юбилейных Apple Watch X и AirPods четвертого поколения.

Также до конца 2024 года Apple представит новые MacBook Pro, iMac и Mac mini на чипе М4. Самым примечательным релизом будет Mac mini, который получит первый в своей истории редизайн и станет самым компактным настольным компьютером компании.

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