Официальный релиз новых смартфонов Apple состоится 20 сентября, но на момент выхода некоторые функции будут недоступны.

На днях Apple показала 16-е поколение своих смартфонов. Из интересного – увеличенные Pro-модели и новая сенсорная кнопка для управления камерой. Из минусов – многие функции, показанные на презентации, не будут доступны на старте.

Если вы не хотите переходить на iOS и предпочитаете экосистему Android, то редакторы Digital Spy рассказали, что можно купить для вашей технологичной жизни вместо нового Айфона.

Лучшая альтернатива iPhone 16

Google Pixel 9. Во-первых, это отличный телефон с одной из лучших камер в отрасли. Во-вторых, на него будет проще всего перейти – версия ОС Android от Google самая простая для понимания. В третьих, он оснащен множеством полезных фишек на базе ИИ, которые на айфонах появятся лишь до конца 2024 года.

Еще один смартфон, способный конкурировать с iPhone 16 – это Samsung Galaxy S24. Он предлагает отличную цену, первоклассную систему камер, топовый экран, высокую производительность и целый день работы от аккумулятора. Плюс плоский дизайн выглядит таким же элегантным и современным, как и его аналог на iOS.

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Лучшая бюджетная альтернатива iPhone 16

Google Pixel 8a. При цене в $500 покупатели получают 120-герцовый OLED дисплей, относительно шустрый чип и шикарные фотовозможности, а получать обновления он будет целых 7 лет, то есть не потеряет актуальность до 2030 года.

Nothing Phone (2). Это главный флагман нашумевшего стартапа одного из создателей OnePlus. У него приличные камеры, быстрая зарядка, экран с частотой обновления 120 Гц и уникальный дизайн с прозрачной задней крышкой и фирменной подсветкой, который не похож ни на что другое на рынке.

Лучшая альтернатива iPhone 16 Pro

Pixel 9 Pro / Pro XL. "Пиксель" справедливо считается самой оптимальной альтернативой айфонам. Флагман 2024 года предлагает яркий и красочный LTPO OLED экран, лучшую автономность в серии Pixel и целый ряд ИИ-функции, а в области фотосъемки, вы вряд ли найдете лучший смартфон, по крайней мере, до появления следующего Pixel.

Galaxy S24 Ultra. Последний флагман Samsung с большим экраном на 6,8 дюйма, топовой камеры с ведущим сенсором на 200 Мп и стилусом S-Pen, который позволяет использовать девайс как гибрид смартфона и планшета. Он идеально подходит как для создания заметок или набросков на ходу, но также на удивление полезен, если вы просто просматриваете веб-сайты или прокручиваете приложения.

Складные смартфоны. По словам обзорщиков, это удивительные и мощные универсальные устройства, с которыми вы навсегда забудете про айфоны. Сегодня наибольшей популярностью пользуются Galaxy Fold 6, OnePlus Open, Motorola Razr Plus 2024 и Honor Magic V2.

Официальный релиз новых смартфонов Apple состоится 20 сентября. А уже в понедельник выйдет новая операционка iOS 18, но специалисты рекомендуют не обновляться до нее, если ваш телефон был в неофициальном сервисе.

Ранее инсайдеры назвали 4 причины пропустить iPhone 16 Pro и дождаться iPhone 17 Pro. Заметные изменения в Apple приберегли для 2025 года, когда мощно обновятся камеры и дебютирует ультратонкая модель.

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