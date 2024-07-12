В 2025 году Apple наконец завершит переход всех камер на 48-мегапиксельные датчики, включая телеобъектив.

Pro-моделям iPhone 16 приписывают крупный апгрейд камеры. Однако если вы покупаете телефон ради фото/видео-возможностей, то инсайдеры рекомендуют дождаться iPhone 17 Pro Max, который обзаведется самыми мощными камерами в истории Apple.

Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на известного инсайдера Минг-Чи Куо. Главным изменением в iPhone Pro Max 2025 года станет переход всех камер на 48-мегапиксельные датчики, включая телеобъектив с оптикой Tetraprism.

Напомним, основная камера на 48 Мп была представлена еще в iPhone 14 Pro, а сверхширокоугольный модуль с таким разрешением дебютирует в iPhone 16 Pro. Таким образом, iPhone 17 Pro Max станет первым смартфоном компании с тремя задними камерами на 48 Мп.

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Причем, инсайдер не уверен, получит ли iPhone 17 Pro аналогичную камеру, или же она станет эксклюзивной для 17 Pro Max. Но если выйдет именно так, то обе модели iPhone 18 Pro точно получат ее в 2026 году.

В свою очередь крупного обновления камер для обычных моделей iPhone в ближайших выпусках ждать не стоит – они только в прошлом году получили новый 48-Мп сенсор. Но, возможно, обновиться селфи-камера.

В последние месяцы все больше слухов появляется именно об iPhone 17, хотя до его выхода остается еще много времени. Инсайдеры говорят, что в 2025 Apple уберет из модельного ряда iPhone Plus, заменив его iPhone Slim. С точки зрения позиционирования и стоимости такой Айфон будет совершенно новым продуктом, "даже круче, чем iPhone Pro Maх".

А меж тем до презентации iPhone 16 года осталось пару месяцев. Ключевым нововведением в этом году называют выросшие в размерах Pro-модели и появление еще одной кнопки на корпусе.

А на весну 2025 Apple запланировала выпуск нового бюджетного iPhone SE, который ждет крупный редизайн. В частности, на смену устаревшему 4,7 дюймовому IPS-дисплею придет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, а ценник сохранится на уровне $429.

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