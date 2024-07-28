Это не столько самостоятельный фитнес-трекер или альтернатива смарт-часам, сколько аксессуар для вашего Galaxy Watch.

Концепция "умных" колец не нова, например, еще с 2015-го их продает Oura, но появление Galaxy Ring – событие. Все потому, что кольцо выпустил не стартап, а крупнейший в мире производитель устройств. Разобраться, стоит ли кольцо своих денег, попытались западные блогеры и журналисты, получившие доступ к новинке.

Обозреватель The Verge пишет, что Galaxy Ring показалось ему самым тонким и удобным умным кольцом из всех, которые он носил. Кольцо весит от 2,3 до 3 г, в зависимости от размера, и рассчитано на постоянное ношение.

Как и Oura Ring, Galaxy Ring в первую очередь является трекером здоровья. Вы можете отслеживать сон, пульс, уровень кислорода в крови, температуру кожи. По наблюдениям, кольцо хорошо мониторит сон, но, например, данные об уровне кислорода в крови ненадежны. Так, устройство показало, что сатурация у обозревателя была от 80% до 90%, тогда как при показателе около 80% уже советуют обращаться в больницу.

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К показателю Energy Score, который оценивает самочувствие пользователя и предлагать рекомендации по его улучшению, тоже есть вопросы. Автор бегал в 30-градусную жару, и его показатель упал на 18 пунктов лишь на следующий день. Зато Energy Score вырос на 16 пунктов, когда он выспался. Также ПО настойчиво предложило владельцу не употреблять алкоголь и не есть тяжелую пищу, хотя тот вообще не пьет, а в тот день почти не ел.

Отслеживание активности также неоднозначно. Шагометр у Galaxy Ring был завышен примерно на 200 шагов по сравнению с Apple Watch Ultra 2. Данные о пульсе собирались весьма корректно. Но вот при беге умные часы и кольцо показали заметно разные результаты. "Все это можно проигнорировать, если вам нужна общая картина вашей активности и сна. Но если вам нужна точность, то лучше пользоваться умными часами, – пишет автор.

Как известно, кольцо не работает с iPhone (по крайней мере, пока), но его можно использовать с любым Android-смартфоном. И все же 100% функций Galaxy Ring будут доступны только с Samsung Galaxy. Например, кольцо будет мигать в режиме поиска, а также будут работать жесты управления камерой и будильником.

Что касается автономности, то с полной батарейкой Galaxy Ring способен проработать до целой недели. Если же пользоваться еще и часами Galaxy Watch, вы можете растянуть это время еще на 30%. Это связано с тем, что некоторые замеры будут выполнять часы.

В целом, Galaxy Ring не является устройством, предназначенным для использования само по себе, считают в The Verge. Его полный потенциал требует других продуктов Samsung. Другими словами, это не столько альтернатива Galaxy Watch, сколько аксессуар для него.

"Если бы Galaxy Ring стоило в районе 250 долларов, мы бы сказали, что Samsung – дьявольски гениальная компания. Но за 400 долларов это слишком много за то, что можно считать второстепенным устройством для ваших умных часов", – подытожил автор.

Свое "умное" кольцо скоро должна представит и Apple. СМИ писали, что компания всерьез обеспокоена скорым выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по выпуску условного Apple Ring. Выпуск смарт-колец от двух IT-гигантов – показатель, что скоро такие девайсы станут мейнстримом.

А ранее на рынке был представлен самый мощный мини-ПК в мире. Этот очень маленький компьютер в форме внешней видеокарты способен обеспечить стабильную работу в самых требовательных сценариях.

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