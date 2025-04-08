Однако совсем без улучшений компания смартфон не оставит.

Пока Samsung экспериментирует с разными прототипами Galaxy S26 Ultra, становится понятно, что революции в камерах ждать не стоит.

По информации инсайдера PandaFlashPro, южнокорейский гигант снова полагается на проверенный 200-мегапиксельный сенсор HP2, тот самый, что использовался в Galaxy S23 Ultra, S24 Ultra и S25 Ultra. И хотя на горизонте маячит более продвинутый HP9, в дело он пока не идет.

Тем не менее, Samsung всё же нацелена немного улучшить качество снимков: один из тестируемых прототипов использует тот же HP2, но с новой оптикой и иной схемой размещения пикселей. Речь идет о возможной поддержке переменной диафрагмы, технологии, позволяющей объективу подстраиваться под освещение, как зрачок. Больше света - ярче сцена. Меньше света - четче детали.

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Есть вероятность, что S26 Ultra станет первой моделью в серии с тремя камерами вместо четырёх. Недавно мы сообщали, что в прототипе смартфона была убрана одна камера ради аккумулятора с большим объёмом.

Ранее мы рассказывали, что в сети появились официальные изображения рекордно тонкого смартфона Samsung. Официальный анонс Galaxy S25 Edge еще не состоялся, но ожидается, что толщина корпуса составит всего 5,8 мм.

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