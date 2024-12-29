Дисплей, емкость аккумулятора и скорость зарядки останутся без изменений, но прокачают камеру и объем ОЗУ.

Сетевые источники рассказали обо всех спецификациях Samsung Galaxy S25 Ultra. Топовый Android-флагман вместе с другими моделями в линейке должны представить 22 января.

Вот каким будет Galaxy S25 Ultra:

6,8-дюймовый QHD LTPO AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Процессор Snapdragon 8 Elite.

До 16 ГБ оперативной памяти.

До 1 ТБ хранилища.

Установка из четырех камер 200 Мп + 50 Мп (сверхширокая) + 50 Мп + 10 Мп.

12-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт.

Работать девайс будет на Android 15 с оболочкой One UI 7.

Без изменений останется дисплей, аккумулятор и скорость зарядки, пишет Phone Arena. Важным апгрейдом станет улучшенная сверхширокоугольная камера на 50 Мп (по сравнению с 12-Мп в S24 Ultra). Благодаря данному улучшению новинка получит возможность записывать видео с разрешением 8K и позволит обрезать фотографии без ощутимой потери детализации.

Помимо камеры, еще одной важной областью улучшения являются 16 ГБ оперативной памяти (у S24 Ultra было 12 ГБ). Увеличенный объем оперативки призван обеспечить более плавную работу Galaxy AI и улучшить многозадачность, позволяя одновременно открывать больше приложений в фоновом режиме.

Видео дня

Из внешних изменений: корпус получит закругленные углы, а грани сделают максимально плоскими в стиле Galaxy S24. Также Galaxy S25 Ultra получит самую тонкую рамку экрана в мире.

Презентация Galaxy S25 ожидается 22 января 2025 года. Вместе с новыми смартфонами должны показать следующую версию смарт-кольца Galaxy Ring и первую XR-гарнитуру.

"Ультратонкий" Galaxy S25 Slim также будет показан во время январского мероприятия, но устройство не будет выпущено одновременно с тремя другими смартфонами Galaxy S25. Скорее всего, оно дебютирует во второй половине года.

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