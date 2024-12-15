Скорее всего, он будет предназначен исключительно для официального интернет-магазина Samsung.

Копилка слухов о предстоящем флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra пополнилась новыми данными. Согласно источнику, устройство получит несколько уникальных расцветок, включая "Титановый бело-серебристый".

Особенность его заключается в том, что крышка – белая, а боковая рамка – серебристая. Этот дизайн, по словам инсайдера Ice Universe, будет "очень красивым". Хотя он, скорее всего, не будет относиться к основным цветам и предназначен исключительно для официального интернет-магазина Samsung.

Всего Galaxy S25 Ultra должен получить четыре основные расцветки: черную, серебристую, синюю и золотую. Базовые Galaxy S25/S25+ ожидаются в пяти цветах. Samsung обычно резервирует три эксклюзивные цвета для своего интернет-магазина.

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Премьера серии Samsung Galaxy S25 ожидается 23 января 2025 года. Основной акцент в этом году сделают на Ultra-модели. Galaxy S25 Ultra приписывают обновленный дизайн, 16 ГБ ОЗУ и сверхширик с новым 50-Мп сенсором. Также утверждается, что новый флагман Samsung будет меньше и легче предшественников.

Galaxy S25 и S25+, как сообщается, останутся со старым дизайном, камерами и батареями. Объем оперативной памяти тоже не вырастет. Впрочем, как и цены: изменений в ценниках для Европы не ожидается.

Особый интерес вызывает Galaxy S25 Slim. По слухам, Samsung готовит "ультратонкую" модель для конкуренции с iPhone 17 Air. Однако ее, скорее всего, анонсируют позже в следующем году.

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