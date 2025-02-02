Телефон успешно прошел тест на прочность, но есть некоторые вопросы к накладным кольцам вокруг камеры.

Известный мучитель смартфонов с YouTube-канала JerryRigEverything, число подписчиков которого уже перевалило за 9 миллионов, протестировал на прочность последний флагман Samsung – Galaxy S25 Ultra.

Дисплей, защищенный стеклом Gorilla Glass Armor 2, поцарапался предметом с шестым уровнем твердости по шкале Мооса. К слову, это стандартный показатель для экранных покрытий современных смартфонов.

Хотя металлические кольца кажутся прочной частью конструкции камеры, автор видео обнаружил, что они накладные и легко снимаются с помощью лезвия бритвы. Хотя при обычной эксплуатации кольца вряд ли отвалятся, удивительно, что Samsung выбрала такой подход для своих флагманских устройств.

Видео дня

Что же касается прочности на изгиб, тут к Ultra нет никаких претензий – согнуть смартфон у обычного человека вряд ли получится. Рамка у актуальной топовой модели линейки Galaxy S25 очень прочная. Galaxy S25 Ultra пережил и один из главных тестов JerryRigEverything на воздействие огня зажигалки.

В целом, смартфон "надежный и прочный, как скала", заключил блогер. Вопросы вызывают только накладные кольца вокруг камеры.

Ранее в сети появилось сравнение камер Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max. Флагман Samsung лучше показывает себя при съемке селфи и в зуме, тогда как Айфон – обычном режиме, при плохом освещении, да и в целом демонстрирует больше деталей.

Если вы хотите обновить свой Samsung, есть список моделей от корейского бренда, которые будут обновляться 7 лет – вплоть до 2032 года. Многие конкуренты в мире Android предлагают в среднем 4 года гарантированной поддержки ПО.

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