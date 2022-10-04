Закон был принят подавляющим большинством голосов.

Европейский парламент принял новые правила, вводящие общее зарядное устройство для небольших электронных устройств, таких как смартфоны и планшеты.

Об этом сообщает издание Politico.

Новый закон означает, что начиная с осени 2024 года USB Type-C станет стандартным портом для зарядки смартфонов, планшетов, электронных книг, клавиатур, компьютерных мышей, устройств GPS, цифровых камер, наушников, гарнитур и наушников-вкладышей, джойстиков приставок и портативных колонок. Начиная с 2026 года USB-C также станет нормой для зарядных устройств для ноутбуков.

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Текст был принят подавляющим большинством голосов: 602 голоса "за", 13 "против" и восемь воздержавшихся.

"Это простое решение будет каждый год экономить тысячи тонн электронных отходов, облегчать повторное использование старой электроники, улучшать удобство для потребителей, сокращать ненужные расходы", - сказал ведущий законодатель по тексту, депутат Европарламента от Мальты Алекс Агиус.

Что теперь

После вступления директивы в силу у Комиссии будет два года, чтобы разработать новые правила для регулирования и стандартизации технологий зарядки. В июне три учреждения ЕС согласовали детали директивы об общем зарядном устройстве.

По словам представителя Совета, теперь ожидается, что правительства ЕС дадут свое окончательное одобрение на заседании Совета по окружающей среде 24 октября. После этого закон вступит в силу. У стран ЕС будет шесть месяцев, чтобы перенести его в свое национальное законодательство.

Универсальное зарядное устройство в ЄС: история вопроса

В ЕС такой шаг объясняют необходимостью сократить количество отходов от устаревших кабелей зарядных устройств, которые, по оценкам, ежегодно составляют более 51 тыс. тонн.

В 2009 году на рынке было более 30 различных стандартов зарядных устройств. Затем в том же году Apple вместе с 10 другими крупными технологическими компаниями подписала меморандум о взаимопонимании, которым обязывалась перевести свои зарядные устройства на стандарт, совместимый с micro-USB. Впрочем Apple воспользовалась возможностью обойти это обязательство путем создания адаптера.

Все современные гаджеты используют один из трех стандартов зарядного устройства: micro-USB, USB Type-C и Lightning.

Компания Apple активно выступала против принятия единого стандарта зарядного разъема. По их мнению, предлагаемые изменения будут препятствовать инновациям на рынке электроники и приведут к чрезвычайно большому количеству электронных отходов.