В Apple объяснили, почему не хотят отказываться от разъема Lightning

Apple считают, что предлагаемые изменения будут препятствовать инновациям.

В Apple прокомментировали возможный единый стандарт зарядного устройства в ЕС. В компании считают, что отказ от разъема Lightning в iPhone приведет к чрезвычайно большому количеству электронных отходов.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на BBC.

В Apple заявили, что поставили более миллиарда устройств с разъемом Lightning, а также миллионы самых зарядных устройств. В компании считают, что единый стандарт зарядного устройства затронет сотни миллионов активных устройств и аксессуаров, которыми пользуются люди в ЕС.

Кроме того, в Apple считают, что предлагаемые изменения будут препятствовать инновациям.

Отмечается, что Apple начал использовать разъем USB-C в Macbook и последних iPad Pro, разъем Lightning используют для iPhone. Последние устройства на Android используют разъем USB-C.

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Напомним, члены Европарламента планируют вынести на голосование постановление, которым обяжут Европейскую комиссию внедрить единый стандарт зарядного устройства на всех гаджетах. Это означает, что Apple придется отказаться от своего разъема Lightning, который используется на iPhone, по крайней мере в странах ЕС.

В ЕС такой шаг объясняют необходимостью сократить количество отходов от устаревших кабелей зарядных устройств, которые, по оценкам, ежегодно составляют более 51 тыс. тонн.

В 2009 году на рынке было более 30 различных стандартов зарядных устройств. Затем в том же году Apple вместе с 10 другими крупными технологическими компаниями подписала меморандум о взаимопонимании, которым обязывалась перевести свои зарядные устройства на стандарт, совместимый с micro-USB. Впрочем Apple воспользовалась возможностью обойти это обязательство путем создания адаптера.

Все современные гаджеты используют один из трех стандартов зарядного устройства: micro-USB, USB Type-C и Lightning.