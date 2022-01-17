Не нужно ничего скачивать и устанавливать.

Существует множество причин, по которым ваш смартфон перестает заряжаться, либо делает это не в полную силу: от повреждения USB-кабеля до износа аккумулятора.

Но очень часто все намного проще и причина кроется в том, что порт зарядки засорился мусором, и кабель не может нормально войти в него, говориться в материале CNET.

Как почистить гнездо зарядки телефона

На зарядном порту вашего телефона нет крышки, поэтому он подвержен воздействию пыли, грязи и мусора. И это происходит почти каждый раз, как вы кладете телефон в карман.

Поначалу это не будет проблемой, но только эти крошечные частички пыли и пуха будут накапливаться месяцами (или годами) использования устройства, уплотняясь каждый раз, когда вы подключаете кабель зарядки, пока не образуют прочный барьер, который не позволит зарядке войти полностью.

Поэтому если вы все чаще замечаете, что зарядное устройство становится менее и менее отзывчивым (особенно оно "срабатывает" только при покачивании или подергивании кабеля), то весьма вероятно, что грязь в вашем порту является виновником.

Ну, а чтобы избавиться от этой грязи, достаточно выскоблить ее любым тонким предметом, будь то зубочистка, палочка для коктейлей, иголка. Лучше использовать дерево или пластик, так как меньше вероятность того, что они поцарапают что-либо внутри и повредят контакты.

Если после процедуры проблема никуда не исчезла, скорее всего, причина снижения скорости подзарядки кроется в самом USB-кабеле. В таком случае просто замените провод на любой другой.

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Ранее УНИАН делился лайфхаком, как ускорить зарядку смартфона. Эта "фича" доступна для всех телефонов, начиная от старых кнопочных моделей и заканчивая современными смартфонами, фаблетами и тп.