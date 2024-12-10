Независимо от того, используете ли вы iPhone или устройство на базе Android, ущерб будет одинаковым.

Батарея – один из важнейших компонентов вашего телефона, и к ней следует относиться с особой осторожностью и внимательностью. Тем не менее, многие пользователи сами невольно сокращают срок ее службы, даже не подозревая об этом.

УНИАН собрал 3 главных "вредных привычки", из-за которых батарея вашего смартфона может потерять работоспособность. Эти простые шаги помогут не только продлить жизнь аккумулятора, но и защитить смартфон от возможных повреждений.

№1. Зарядка в чехле

Мало кто задумывается, что перед зарядкой стоит снимать чехол со смартфона. Это простое действие помогает избежать сразу двух проблем:

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Во-первых, при зарядке телефон в чехле может перегреваться.

Во-вторых, из-за неправильного отверстия чехла под зарядный порт можно неправильно подключить кабель и повредить разъем.

№2. Зарядка неоригинальными кабелями Lightning и USB-C

По возможности используйте оригинальное или сертифицированное зарядное устройство от известного бренда. Все просто – оно было разработано с учетом конкретных требований и характеристик батареи вашего девайса, гарантируя оптимальное напряжение и ток, необходимые для безопасной и эффективной зарядки.

Дешевые китайские зарядки могут не иметь встроенных систем защиты от перегрева, скачков напряжения или короткого замыкания. Это увеличивает риск повреждения аккумулятора и других компонентов телефона. К тому же, некоторые кабели имеют недостаточную пропускную способность, что делает зарядку медленной.

№3. Зарядка при 5% и ниже

Третья, и самая серьезная, ошибка – это разрядка аккумулятора до критически низкого уровня. Когда заряд падает до 5% и ниже, процесс его пополнения значительно увеличивает нагрузку на батарею. Чтобы продлить срок службы смартфона, рекомендуется не допускать разрядки ниже 15–20%.

К тому же, не рекомендуется заряжать аккумулятор полностью до 100%. В идеале нужно держать процентный заряд в диапазоне от 20 до 80%.

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Также делились лайфхаком на случай, если телефон тормозит и зависает. Эта простенькая процедура позволяет в большинстве случаев моментально решить проблему зависания и других раздражающих вещей.

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