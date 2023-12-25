У него прочный корпус и максимальная защита, также его можно использовать как пауэрбанк.

Компания Oukitel представила уникальный смартфон с аккумулятором емкостью 22000 мАч, максимальной защитой и камерой ночного видения. Этот мощный аппарат даже работает как пауэрбанк, выдавая 18 Вт для зарядки других гаджетов.

Называется девайс Oukitel WP33 Pro. Как уверяют производитель, он способен работать в режиме ожидания до 1.5 месяца, а при активном использовании заряда хватит на неделю, пишет Gizmochina.

Смартфон получил крепкий корпус, защищенный по армейскому стандарту MIL-STD-810H – он не боится падения с большой высоты и попадания в воду, а усиленные углы позволяют выдерживать самые суровые условия. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass.

Телефон работает на чипе MediaTek Dimensity 6100+, имеет 8 ГБайт оперативной и 256 ГБайт флеш-памяти. Диагональ дисплея составляет 6,79 дюйма, а делать фотографии можно с помощью основной камеры на 64 Мп и камеры для ночных съемок на 20 мегапикселей. Еще одна особенность смартфона – очень громкий динамик (5 Вт и 136 дБ).

Само собой, это далеко не самый комфортный в использовании смартфон хотя бы из-за веса. Весит этот гигант пол кило – таскать его с собой в кармане будет тяжело. И все это в массивном корпусе толщиной 27,2 мм. На Amazon и других онлайн-площадках он появится 8 января, цена новинки – 240 долларов.

Напомним, бюджетный смартфон Google обошел iPhone 15 и другие флагманы в "слепом" тесте камер. По словам обозревателей, это идеальный смартфон типа "наведи и снимай". В США он стоит 499 долларов.

А уже в следующем месяце состоится презентация, пожалуй, главной Android-линейки 2024 года – Samsung Galaxy S24. Несмотря на ряд улучшений, в частности спутниковую связь, все три модели будут стоить столько же, сколько и Galaxy S23.

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