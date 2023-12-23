Всего в соревновании приняли участие 20 смартфонов – как топовых, так и бюджетных.

Известный техноблогер MKBHD с 18-миллионным YouTube-каналом провел "слепой тест" камер смартфонов, вышедших в этом году, чтобы выяснить, у какого девайса получаются самые качественные фотографии.

В соревновании приняли участие 20 смартфонов – как топовых, так и бюджетных. Среди них iPhone 15 Pro, Pixel 8 Pro и 7a, Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11 и другие.

Блогер сделал на каждый смартфон по одному снимку в обычном режиме, "Low-Light" и "Portrait Mode", а затем на специальном сайте предложил пользователям проголосовать за самые лучшие с их точки зрения фото – в прямом сравнении, но без указания смартфона, на которые они были сделаны.

Видео дня

Результаты оказались весьма неожиданными:

В стандартном режиме по результатам голосования победил Pixel 7a. Примечательно, что второе место досталось еще одному девайсу Google – Pixel Fold, а третье – OnePlus Open.

iPhone 15 Pro стал победителем в ночном режиме. Он обогнал Pixel 8 Pro и Pixel 7a, которые заняли вторую позицию и третью позицию соответственно.

И наконец лучшие портретные фото делает Pixel 8 Pro. 2-е место досталось Samsung Galaxy Z Fold 5, третье – iPhone 15 Pro.

Таким образом, бюджетный телефон Google уже третий год подряд становится лучшим камерофоном по мнению пользователей. В прошлом году в "слепом тестировании" блогера победил Pixel 6a, а за год до этого – Pixel 5a.

Отметим, что в этих тестах оценивается только качество фото – видеовозможности смартфонов авторы не оценивали. Кроме того, не оценивались и возможности теле- и сверхширокоугольных камер.

Напомним, Pixel 7a вышел в мае этого года. Девайс получил обновленное комбо камер на 13 и 64+13 мегапикселей. Но что действительно выделяет его на фоне конкурентов, так это фирменные алгоритмы постобработки изображения. Все это делает его идеальным смартфоном типа "наведи и снимай". В США он стоит 499 долларов.

Ранее УНИАН делился настройками, которые помогут улучшить качество фото даже на бюджетном смартфоне. Ничего скачивать или устанавливать не нужно – достаточно активировать парочку функций, которые есть у всех по умолчанию.

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