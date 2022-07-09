В новом смартфоне компании используется 1-дюймовый фотосенсор Sony IMX989 на 50 Мп.

Накануне компания Xiaomi провела большую презентацию своих новеньких флагманов с оптикой от Leica. В серию традиционно вошли три модели: Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra.

Блогеры из Поднебесной уже заполучили новинку и ответили на волнующий многих вопрос – как снимает топовый камерафон в сравнении с флагманами конкурентов.

Вот ряд фото, выполненных на Xiaomi 12S Ultra, iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy S22 Ultra.

Обозреватели сходятся во мнение, что в большинстве случаев особой разницы между кадрами нет, но бывают и случаи, когда один кадр заметно выделяется из нескольких других. Так, Xiaomi 12S Ultra отлично проявляется себя ночью при фотографировании освещенных объектов. Больше сравнений в видео ниже.

Добавим, что Xiaomi 12S Ultra оснащен флагманским процессором Snapdragon 8+ Gen 1, стереодинамики от Harman Kardon и 6.7-дюймовым AMOLED-экраном со встроенным сканером пальца, адаптивной частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц и разрешением Quad HD+.

Как уже упоминалось, в новом смартфоне Xiaomi 12S впервые применен новый большой датчик изображения Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм разрешением 50 Мп. По сравнению с тем же айфоном, площадь датчика больше на 172%.

Вас также могут заинтересовать новости: