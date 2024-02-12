Наиболее ощутимо подешевели Radeon RX 7900 XT и 7800 XT, причем как в США, так и Европе.

После появления "супервидеокарт" NVIDIA конкуренты из AMD пересмотрели ценник своих топовых моделей Radeon. В США и Европе стоимость некоторых карт начала падать еще в начале февраля, теперь же это явление стало более массовым, обратили внимание СМИ.

К примеру, на Amazon полно предложений с Radeon RX 7900 XT по $700 вместо привычных $900. При этом речь идет не о скидке или какой-то уценке, а обычной цене. Radeon RX 7800 XT тоже опустился в цене на 200 долларов в США и 200 евро в Европе.

Таким образом, RX 7800 XT теперь предлагается на 150 евро дешевле, чем RTX 4070 Super, а RX 7900 XT – дешевле RTX 4070 Ti Super на 160 евро и более. При этом в плане мощности модели AMD по сравнению с конкурентами примерно равны, но предлагают больше видеопамяти.

Видео дня

Аналогичная ситуация наблюдается и в среднебюджетном сегменте. Так, Radeon RX 7700 XT, которая на момент выхода в сентябре 2023 года стоила 500 долларов, а со временем подешевела до $450, сегодня можно найти за ~$350.

А в конце января AMD выпустила новую "народную" видеокарту для геймеров с 16 Гбайт памяти. Оценили ее в $329, то есть примерно на уровне GeForce RTX 4060, но у "зеленой" всего 8 ГБ памяти.

Недавно появлялись данные о том, что вскоре геймеры могут столкнуться с дефицитом видеокарт Nvidia. Все из-за того, что компания переориентируется на развитии ускорителей для обучения и работы искусственного интеллекта. Сейчас он куда прибыльнее, чем потребительские видеокарты.

Напомним, 2020-2022-й стали годами, когда на рынке образовался дефицит видеокарт, из-за чего цены на них выросли чуть ли не в три раза. Частично это было связано с пандемией и проблемами у производителей чипов, которые не успевали покрыть растущий спрос.

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