Живучесть смартфона от одного заряда зависит от многих критериев: емкость батареи, размер и тип дисплея, модель процессора и т.д.

Время работы от одной зарядки – это один из важнейших факторов, который учитывается при выборе модели смартфона. Ведь если батарея будет быстро cадиться, нет никакого смысла в навороченном процессоре или топовом наборе камер.

Портал PhoneArena составил топ самых долгоживущих смартфонов от одной зарядки в трех разных сценариях: при выполнении простых задач, таких как просмотр веб-страниц, при воспроизведении видео и, наконец, время работы от батареи во время 3D-игр.

Что важно: во всех протестированных смартфонах использовалась частота обновления экрана 60 Гц. Более высокая частота обновления может значительно сократить срок службы батареи.

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Смартфоны-флагманы с лучшим временем автономной работы:

Apple iPhone 13 Pro Max – батарея 4352 мАч, энергоэффективный процессор, почти 19 часов активного использования;

Galaxy S20+, S20 FE – аккумулятор 4500 мАч, 12+ часов активного использования;

OnePlus 8 – аккумулятор 4300 мАч, 12+ часов активного использования;

Xiaomi Mi 10 Pro – аккумулятор 4500 мАч, 14+ часов активного использования;

Samsung Galaxy S21 Ultra – аккумулятор 5000 мАч, 16+ часов активного использования;

Бюджетные смартфоны с лучшим временем автономной работы:

Google Pixel 5a – аккумулятор 4680 мАч, 15+ часов активного использования;

Motorola One Fusion+ – аккумулятор 5000 мАч, 15+ часов активного использования;

Samsung Galaxy A21s – аккумулятор 5000 мАч, 15+ часов активного использования;

Moto G Power – аккумулятор 5000 мАч, 16+ часов активного использования;

В целом, согласно рейтингу, iPhone 13 Pro Max в настоящее время является бесспорным чемпионом Apple по времени автономной работы. Телефон оснащен OLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления, что означает, что он может изменяться от плавных 120 Гц до более низких Гц, тем самым экономя заряд батареи в процессе.

А если вы ищете качественный флагманский смартфон на Android, который никогда не разрядится в критический момент, возьмите Galaxy S20 и установите его дисплей на 60 Гц, говориться в заметке.

Если вы в поисках топовой производительности, команда AnTuTu провела тесты и составила свежие рейтинги самых мощных Android-смартфонов, доступных на глобальном рынке. В отличие от рейтинга за прошлый месяц, все топ-10 позиций достались смартфонам, которые работают на процессорах Qualcomm Snapdragon.

Что касается "народного" рейтинга смартфонов, то больше всего в 2023 году пользователи довольны realme 10 Pro+, который занял свое место в среднем ценовом сегменте. За ним следует Xiaomi 12S Ultra и Find X6 Prо.

Также УНИАН делился подборкой лучших компактных телефонов на 2023 год. Они не займут много места в кармане и подойдут для повседневных задач, а также развлечений.

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