В список попали модели от Samsung, Apple, Google и OnePlus, которые были выпущены за последние два года.

Выбрать недорогой, но при этом качественный телефон бывает нелегко. Редакция портала Engadget отобрала лучшие смартфоны среднего сегмента, вышедшие в 2021-2022 года, и определила победителей в нескольких категориях.

Под средним сегментом подразумеваются смартфоны, которые стоят от $400 до $600. Как правило, упор в них делается на хорошую камеру и батарею, а также дисплей с высокой частотой обновления.

Лучший Android-смартфон среднего класса

Так, по версии Engadget, лучшим и универсальным решением является смартфон Google Pixel 5a c поддержкой 5G. Он снащен лучшими камерами среди конкурентов, самым большим аккумулятором среди всех гуглофонов, а также топовым стандартом IP68 для защиты от воды и пыли.

При этом специалисты отметили среди минусов устаревший чипсет Snapdragon 765G, а также экран с частотой обновления изображения 60 Гц. Цена на такой гаджет в Украине стартует от 16 тыс. грн.

Лучший (и единственный) Айфон среднего класса

По версии Engadget, iPhone SE 3-го поколения – пожалуй, лучший смартфон, который можно купить менее чем за $600 Ни одно другое устройство в этом сегменте может потягаться с "айфоновским" процессором A15 Bionic.

Несмотря на все свои достоинства, iPhone SE (2022) оснащен устаревшим IPS-дисплеем с одними из самых больших рамок на рынке. Впрочем, это неудивительно: SE использует дизайн iPhone 6, которому через два года исполнится десять лет.

Смартфон среднего класса с лучшим экраном

Galaxy A53 5G – не самый лучший дешевый смартфон Samsung по соотношению цена-качество, который однако пользуется большой популярностью по всему миру. В Украине его цена составляет около 16-17 тыс. грн.

Главными его преимуществами считаются 6.5-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц. Среди прочих отличительных характеристик – аккумулятор емкостью 5000 мАч и универсальная система камер.

Единственным недостатком Galaxy A53 5G упоминается процессор Exynos 1280, который не сильно улучшился по сравнению с предшественником.

Ультрабюджетный вариант с 5G

Лучшим среди бюджетных смартфонов до $200 по версии Engadget признан OnePlus Nord N200. Модель оснащена большой батареей емкостью 5000 мАч, которой хватит на целый день использования, 6,49-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p и поддержкой 5G.

Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента в Украине продают за 6-7 тыс. грн.

Ранее УНИАН уже писал, что Ultra-версия Samsung Galaxy S22 была признана лучшим фотофлагманом 2022 года по версии специалистов портала XDA-Developer. В тест также попали Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro и другие.

Также упоминалась десятка самых популярных смартфонов по итогам первой половины 2022 года. В список неожиданно попала модель компании Apple, выпущенная почти 5 лет назад.

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