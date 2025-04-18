WhatsApp получил одну из популярных функций Telegram

Теперь любой может создать собственные стикер-паки без необходимости покидать приложение.

WhatsApp получил полезную опцию, которая давно знакома пользователям Telegram. Теперь в популярном мессенджере можно создавать свои наборы стикеров и делиться ими – без необходимости использовать сторонние инструменты.

Ранее WhatsApp позволял сохранять пользовательские стикеры, но найти и отправить их кому-либо было непросто, особенно при большом количестве. Новая функция решает эту проблему, пишет 9to5Mac.

Создать собственный набор стикеров можно всего в несколько шагов:

Откройте любой чат и нажмите на иконку стикеров рядом с полем ввода сообщения. Нажмите на значок карандаша, чтобы перейти в режим редактирования, и выберите стикеры, которые хотите включить в набор. Нажмите на троеточие в левом нижнем углу экрана и выберите опцию "Добавить в набор стикеров".

Выбранные стикеры можно добавить как в уже существующий набор, так и в новый. Также есть возможность поделиться с другими пользователями сразу всей коллекцией стикеров.

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В дополнение к стикерам, WhatsApp добавил ряд других нововведений, в том числе индикатор, показывающий, сколько людей находятся онлайн в групповом чате, функцию сканирования и отправки документов, а также возможность сделать WhatsApp "звонилкой" по умолчанию на iPhone.

Все нововведения уже появилась в апдейте для iOS и Android, но он распространяется постепенно – на это может потребоваться пару дней.

Меж тем в Telegram недавно появились платные сообщения – как личные, для пользователей, которых нет в вашем списке контактов, так и для комментариев в каналах.

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