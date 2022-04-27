Сейчас в Минцифры проходит усовершенствование услуг для внутренне перемещенных лиц.

В "Дія" возвращаются старые услуги, которые временно были недоступны из-за вопросов безопасности. Также появятся и новые фичи, в том числе возможность пожениться через смартфон.

Об этом в беседе с "РБК-Украина" рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам Федорова, сейчас в ведомстве проходит усовершенствование услуг для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ): получения статуса и выплат. Также в планах некоторые новые социальные услуги и финтех-продукты

Министр подчеркнул, что их главная цель – отцифровать все услуги, которые есть в нашем государстве, сделать их онлайн. И добавил, что на данный момент работа по большей части идет над тем, что "уже для всех понятно".

"Например, сейчас хотим перенести "єМалятко" в мобильное приложение "Дія", чтобы человек, когда родился ребенок, мог его зарегистрировать с собственного смартфона. Хотим комплекс услуг для ФЛП также сделать доступным на смартфоне, а не только на портале", – сказал Федоров.

Вице-премьер также пообещал, что скоро и брак можно будет заключить, не выходя из дома.

"Мы пока сделали на портале возможность подать документы онлайн. Но, думаю, что мы изменим философию этой услуги, чтобы можно было на смартфоне не просто подать документы, но и зарегистрировать брак", – добавил Федоров.

Ранее УНИАН уже писал, что Минцифры раздает Starlink Маска в Черниговской области. Интернет будет доступен в школах, библиотеках и амбулаториях для всех желающих.

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