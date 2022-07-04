Вскоре украинцы смогут воспользоваться в приложении пенсионным удостоверением и видом на временное или постоянное проживание.

Министерство цифровой трансформации Украины запускает бета-тест пенсионного удостоверения и вида на временное или постоянное проживание в "Дие".

Об этом сообщает Минцифры в Telegram.

Чтобы присоединиться к тестированию пенсионного удостоверения нужно иметь пенсионное удостоверение, выданное с 2014 года (пластиковое или в виде платежной карты).

"Для тестирования вида нужно иметь: вид в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданный после 25 апреля 2018 года. Кроме того, банковский счет для авторизации в "Дие" через BankID, а также смартфон с NFC", - говорится в сообщении.

Чтобы стать бета-тестировщиком новых услуг в "Дие", нужно зарегистрироваться по ссылке: https://team.diia.gov.ua.

Как писал УНИАН, ранее Кабмин запустил в Украине проект "єРобота", в рамках которого украинцам раздадут гранты на образование и собственный бизнес на сумму до четверти миллиона гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: