Хотя правительство США требовало просто запретить новые загрузки приложения на телефон, в самой компании решили действовать еще жестче.

Китайский видеохостинг TikTok планирует сделать недоступным свое приложение для пользователей в США уже с воскресенья, 19 января, когда должен вступить в силу федеральный запрет на его работу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Принятый Конгрессом закон предусматривает запрет только на новые загрузки TikTok из магазинов приложений Apple и Google, тогда как на смартфонах, где он уже установлен, приложение должно работать в обычном режиме по крайней мере еще некоторое время.

Однако компания-владелец TikTok решила поступить иначе. С воскресенья, запуская приложение, люди будут видеть всплывающее сообщение со ссылкой на сайт с информацией о запрете видеохостинга. Пользователям также будет предоставлена возможность скачать данные своего аккаунта.

Видео дня

Такой формат остановки работы приложения не требует длительной подготовки, заверил информированный источник. Если позже запрет на работу TikTok в США будет отменен, компания сможет восстановить ее за относительно короткое время.

Запрет TikTok в США

Как писал УНИАН, владельцем TikTok является частная китайская компания ByteDance. Официальные лица США неоднократно обвиняли китайского владельца платформы в тайном сборе информации об американцах, а также в манипуляциях с алгоритмами рекомендаций видео в интересах правительства КНР. В ByteDance эти обвинения отвергали.

В конце концов в апреле прошлого года Конгресс США принял решение о запрете работы TikTok. Приложение будет недоступно для загрузки, начиная с 19 января этого года, если китайский владелец не продаст платформу.

ByteDance пыталась обжаловать запрет через суд, но на сегодня решения по иску нет.

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