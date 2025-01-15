Китайский видеохостинг TikTok планирует сделать недоступным свое приложение для пользователей в США уже с воскресенья, 19 января, когда должен вступить в силу федеральный запрет на его работу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
Принятый Конгрессом закон предусматривает запрет только на новые загрузки TikTok из магазинов приложений Apple и Google, тогда как на смартфонах, где он уже установлен, приложение должно работать в обычном режиме по крайней мере еще некоторое время.
Однако компания-владелец TikTok решила поступить иначе. С воскресенья, запуская приложение, люди будут видеть всплывающее сообщение со ссылкой на сайт с информацией о запрете видеохостинга. Пользователям также будет предоставлена возможность скачать данные своего аккаунта.
Такой формат остановки работы приложения не требует длительной подготовки, заверил информированный источник. Если позже запрет на работу TikTok в США будет отменен, компания сможет восстановить ее за относительно короткое время.
Запрет TikTok в США
Как писал УНИАН, владельцем TikTok является частная китайская компания ByteDance. Официальные лица США неоднократно обвиняли китайского владельца платформы в тайном сборе информации об американцах, а также в манипуляциях с алгоритмами рекомендаций видео в интересах правительства КНР. В ByteDance эти обвинения отвергали.
В конце концов в апреле прошлого года Конгресс США принял решение о запрете работы TikTok. Приложение будет недоступно для загрузки, начиная с 19 января этого года, если китайский владелец не продаст платформу.
ByteDance пыталась обжаловать запрет через суд, но на сегодня решения по иску нет.