Соцсеть позволит пользователям из Украины, РФ и Беларуси ограничить круг собеседников.

С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может отправлять им личные сообщения в Telegram. Об этом сообщил основатель соцсети Павел Дуров.

По его словам, 4 дня назад российскоязычные пользователи мессенджера "стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам". Поэтому руководство сети сейчас внедряет "решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации такого спама".

"В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мероприятий для предотвращения этой активности. В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были прекращены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов. Telegram - не место для спам-рассылок и призывов к насилию", - отметил Дуров.

Последние новости о Telegram

Telegram сотрудничает с Роскомнадзором и ФСБ, а владелец соцсети и его разработчики являются гражданами РФ. Об этом сказал представитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Мельниченко.

По его словам, когда нужно ФСБ заблокировать любой канал на территории РФ, Telegram выполняет эти указания моментально.

Недавно в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект с ограничениями для Telegram. Документ, среди прочего, предусматривает выделение провайдеров платформ общего доступа к информации как отдельных субъектов в сфере медиа.

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