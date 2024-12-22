Пользователи "яблочных" смартфонов жалуются на перегрев и быстрый разряд аккумулятора.

Пользователи iPhone жалуются на перегрев аккумулятора и быструю потерю заряда после обновления мобильного клиента Telegram до версии 11.5.2. За выходные на странице Telegram в App Store появилось более 30 жалоб.

Проблема затрагивается разные модели iPhone, работающие под управлением iOS 18 (разных версий). Также в сообщениях говорится о том, что приложение стало активнее работать "на фоне". Пострадавшие отмечают, что проблема с нагревом чаще всего встречаются при просмотре аудио- и видеоконтента.

На момент написания новости решения проблемы отсутствует, кроме как принудительно закрывать приложение Telegram через меню многозадачности. А пока остается только ждать, пока разработчики мессенджера оптимизируют его работу.

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Ранее пользователи iPhone 15 Pro/15 Pro Max, обновившиеся до iOS 18.2, жаловались на перегрев смартфонов при использовании генеративного ИИ Apple Intelligence. При этом у владельцев iPhone 16 ИИ-функции проблем не вызывают.

Возможно, причина перегрева в том, что функции искусственного интеллекта Apple обрабатываются на устройстве локально – ради конфиденциальности данных пользователя, о чем не раз заявляла компания. Вероятно, инженеры Apple еще не оптимизировала Genmoji и Image Playground под Apple A17 Pro.

Ранее УНИАН писал, что в Telegram опять "угоняют" аккаунты. Пользователям приходят фишинговые ссылки, замаскированные под подарок в виде премиум-версии Telegram.

Вместе с тем в последнем обновлении в Телеграмме появились нейросети – теперь можно найти любой стикер, просто введя его описание. Еще добавили коллажи в сторис и кнопку для переноса картинки под текст в редакторе.

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