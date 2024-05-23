Отмечается, что это не критично для боеспособности.

На передовой уже неделю "лихорадит" Starlink. В основном проблема выражается в резком изменении скорости канала, также наблюдаются потери пакетов.

Об этом рассказал военный ВСУ и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в Telegram. Он отметил, что не верит "в секретный российский РЭБ".

"Скорее это результат неких проблем со стороны SpaceX, о которых нам обычно не удосуживаются сообщать. Проблемы начались после последнего обновления терминалов (или так совпало)", – сказано в сообщении.

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При этом Бескрестнов добавил, что хотя "это все не приятно", но не критично для боеспособности. Кроме того, сбои не наблюдаются глобально на всех Starlink.

"Также 10 мая много Старлинков отвалилось полностью, что создало ряд проблем. Пошли опять слухи про секретный РЕБ (так, как проблема совпала с наступлением противника). Я склоняюсь, что причиной была самая сильная вспышка на солнце за десятилетия. Явление было одноразовым", – резюмировал "Флэш".

Starlink на войне в Украине

Украина пользуется терминалами Starlink с первых месяцев вторжения РФ. Они выручают как украинских военных на фронте так и не раз позволяли людям из освобожденных от оккупантов населенных пунктов связаться с родными.

Но в работе Starlink время от времени наблюдаются сбои. К примеру, в начале российского наступления на Харьковском направлении терминалы вышли из строя. Отмечалось, что полное отключение устройств Starlink произошло впервые за время полномасштабной войны.

Ранее СМИ также рассказывали о том, что в 2022 году Маск приказал отключить Starlink, чтобы сорвать украинскую атаку на оккупированный Крым. Такое решение было продиктовано страхом, что Москва ответит на атаку ядерным оружием.

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