Meta также добавляет предупреждающие метки к некоторым опубликованным видео или изображениям, которые пользователи должны нажать, прежде чем они смогут увидеть контент.

Социальные сети Facebook и Instagram начали блокировать контент с хештегами, связанными с убийством российскими оккупантами мирных жителей в Украине. На снимках были изображены тела людей, застреленных с близкого расстояния, которые были найдены в захваченных россиянами украинских городах после их освобождения.

Пресс-секретарь компании Meta, которой принадлежат соцсети, Энди Стоун подтвердил, что такая блокировка действительно происходила, пишет Reuters.

По его словам, ответственными за блокировки хэштегов, в частности #bucha и #buchamassacre, являются автоматизированные алгоритмы, которые сканируют изображения с насилием в Facebook и Instagram.

"Это произошло автоматически из-за графического контента, который люди публиковали с помощью этих хэштэгов. Когда вчера нам сообщили о проблеме, мы быстро разблокировали хэштеги", - отметил Стоун.

Как отмечает Reuters, Facebook и Instagram позволяют публиковать графический и насильственный контент, когда он распространяется с целью повышения осведомленности о возможных нарушениях прав человека, но удаляет содержимое, если оно является чрезвычайно откровенным или поддерживает страдания.

Meta также добавляет предупреждающие метки к некоторым опубликованным видео или изображениям, которые пользователи должны нажать, прежде чем они смогут увидеть контент.

Правозащитные группы критиковали подход компании Марка Цукерберга к удалению контента с насилием во время конфликтов, заявляя, что его практика очистки данных с серверов через 90 дней приводит к удалению важных доказательств военных преступлений.

Стоун сказал, что Meta "исследует способы сохранения этого и других типов контента, когда мы его снимаем", в частности относительно войны в Украине.

Как сообщал УНИАН, соцсети Facebook и Instagram начали блокировать распространение хэштегов публикаций #Bucha и #BuchaMassacre, связанные с убийствами русских в Буче.

Фото и видео из этого города стали одной из главных новостей всех мировых сми, а также выступлений мировых политиков. СМИ писали статьи с заголовками о BuchaMassacre, а в англоязычной Википедии появилась статья об этом.

Бучанская резня

Как сообщал УНИАН, 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Россияне убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти.

На обочинах лежали тела застреленных женщин, которые оккупанты пытались сжечь.

Мировые лидеры не смогли обойти вниманием зверства россиянин. Действия армии РФ осудили во всех европейских странах и организациях. В связи с этим в ЕС заявили, что готовят новые санкции против России. По данным Financial Times, новые ограничения включают в себя запрет на использование российскими судами портов ЕС, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей.

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