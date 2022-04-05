По словам советника главы ОП, военные преступления в Буче поспособствовали еще большей изоляции России в мире.

О зверствах в Буче знало высшее военное командование России.

Об этом в эфире национального марафона заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Это возможно при двух условиях, или они не имели связи с российским руководством, или они сознательно это делали на самом высоком государственном уровне. То есть отдавали команды и они по всей военной цепочке шли. Но поскольку выходили они очень организованно, это значит что управление не было потеряно. Российское командование поощряло такое поведение военнослужащих", - сказал он.

По словам Арестовича, военные преступления в Буче поспособствовали еще большей изоляции России в мире.

"Россия в полной изоляции, ее послали все, эта изоляция неотвратима, Буча поставила вопрос, что нельзя оставаться нейтральным", - подчеркнул он.

Бучанская резня

Как сообщал УНИАН, 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Россияне убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти.

На обочинах лежали тела застреленных женщин, которые оккупанты пытались сжечь.

Мировые лидеры не смогли обойти вниманием зверства россиянин. Действия армии РФ осудили во всех европейских странах и организациях. В связи с этим в ЕС заявили, что готовят новые санкции против России. По данным Financial Times, новые ограничения включают в себя запрет на использование российскими судами портов ЕС, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей.

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