Команда OpenAI считает, что плагины смогут стать "глазами и ушами" ChatGPT.

Команда OpenAI продолжает расширять возможности хитового ChatGPT. Теперь к ИИ-помощнику можно подключать плагины, благодаря которым он сможет запрашивать актуальную информацию из других сервисов или просто из интернета.

Как говорится на сайте OpenAI., плагины – это своего рода "глаза и уши" ChatGPT. Знания языковой модели ограничены данными из интернета до сентября 2021 года, на которых она обучалась, а новая фишка позволяет обойти это ограничение, предоставив юзерам доступ к самой свежей информации.

Разработчики уже выпустила два плагина: первый позволяет ChatGPT использовать браузер пользователя для поиска информации, а второй представляет собой интерпретатор кода Python для решения математических задач и анализа данных.

Не остались в стороне и сами разработчики сервисов. Сейчас уже доступны 12 плагинов, в том числе от корпоративного мессенджера Slack, сервиса доставки еды Instacart, платформы для математических вычислений Wolfram и других.

Для использования плагинов в ChatGPT необходимо заполнить специальную форму и получить приглашение. Правда, для этого требуется подписка на ChatGPT Plus (20 долларов в месяце) или статус разработчика. В будущем OpenAI развернет широкомасштабный доступ к новой функциональности.

В чем феномен чат-бота ChatGPT: кратко

ChatGPT покорил интернет в начале 2023 года. Он способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а с недавнего времени еще и научился распознавать картинки и объяснять мемы.

В отличие от классических поисковых систем, он не имеет заготовленных шаблонов, но обучен давать осмысленные ответы "на лету". ChatGPT обучали с помощью массива текстов из Интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком. Затем нейросеть переучивали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать их более точными и корректными.

Глава Nvidia назвал ChatGPT одним из величайших достижений в области вычислений, сравнив его с появлением первого браузера и Айфона. В то же время сам создатель ChatGPT всерьез опасается за человечество из-за своего чат-бота.

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