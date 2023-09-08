Обновления исправляют две уязвимости, через которые хакеры могли получить доступ к пользовательским данным.

Applе выпустила важные обновления для владельцев iPhone, iPad и Mac. Патч не приносит никаких новых функций, однако, компания призывает не медлить с их установкой, ведь они являются критическими для безопасности устройств.

Обновления вышли даже для гаджетов, поддержка которых прекратилась производителем. Самым старым телефоном, получившим апдейтом, оказался выпущенный в 2017 году iPhone 8, говорится на сайте Apple.

Согласно странице поддержки безопасности Apple, обновления исправляют две уязвимости. Обе позволяли злоумышленникам выполнять произвольный код на устройствах при помощи изображений, впоследствии крадя данные. Apple знала об этих проблемах и быстро исправила их.

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Обновление iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1, macOS 13.5.2 уже доступно для установки. Если рассылка по каким-то причинам задерживается, ее можно установить в ручном режиме. Проверить наличие обновления можно по пути: "Настройки" → "Основные" → "Обновление "ПО".

А меж тем до презентации новых айфонов и других яблочных новинок осталось меньше недели. Замена Lightning на USB-C станет одним из ключевых нововведений iPhone 15, причем сама Apple преподнесет переход на USB-C как "революцию".

В ходе мероприятия также ожидается анонс смарт-часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2-го поколения, и, возможно, обновленных AirPods. Там же сообщат дату выхода iOS 17, iPadOS 17 и других яблочных операционок.

К слову, владельцы iPhone уже могут протестировать новенькую iOS 17 – она доступна в виде беты для iPhone Xs и новее. Новая ОС получила не так много нововведений. Впрочем, несколько интересных фишек все же есть.

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