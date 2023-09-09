Компания разрабатывает новый инструмент обнаружения аварий и проверки слуха.

Согласно отчету, опубликованным 9To5Mac, Apple разрабатывает прототипы наушников AirPods с функцией обнаружения аварий, а также инструментом для проверки слуха.

Как известно, сейчас обнаружение ДТП уже работает на iPhone и Apple Watch и регулярно спасает жизни множеству людей. А в будущем купертиновцы собирается сделать алгоритм обнаружения еще более точным с помощью AirPods.

В частности, наушники оснастят датчиком движения, благодаря которому можно будет идентифицировать происшествия, которые могут привести к травме головы, даже если iPhone и Apple Watch "не чувствуют" никаких ДТП. В случае ее успешной реализации, AirPods из простых наушников превратятся в жизненно важный аксессуар.

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Еще одно перспективное направление – функция проверки слуха. Apple хочет сделать из AirPods бюджетную замену слуховым аппаратам. Наушники будут воспроизводить разные тона и звуки, чтобы оценить, как хорошо слышит человек. В AirPods уже есть функции Live Listen и Conversation Boost для слабослышащих людей, которые позволяют отчасти заменить слуховые аппараты, однако они не одобрены FDA.

По всей видимости, это новая маркетинговая стратегия Apple – покупатели должны быть уверены, что их девайсы способны не только развлекать, но и вполне могут выступать в качестве инструментов для здоровья, и даже спасать жизни.

Известно, что в сентябре Apple выпустит новые AirPods, которые отличаются портом USB-C вместо Lightning. По данным Bloomberg, в этом году Apple планирует сосредоточиться на полном переходе своих гаджетов на USB-C.

Также на презентации 12 сентября должны показать новые модели смарт-часов Apple Watch и новенькие iPhone 15.

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