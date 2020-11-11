Само здание возвели за счет области и государства.

В Днепре открыли шестиэтажный дом игровых видов спорта «Олимпийские резервы». Спортсмены уже начали тестировать новенькое спортивное снаряжение.

Комплекс спроектирован по последним международным стандартам. По словам председателя Днепропетровского облсовета Святослава Олейника, проект переделывали несколько раз.

Само здание возвели за счет области и государства.

"Строительство финансировалось из государственного и областного бюджета. В целом это 213 миллионов гривень. Проект был довольно сложный, несколько раз перерабатывался. 60% работ были проведены в текущем году. Строительство велось на самом деле 24 часа в сутки", – сказал Олейник.

12 ноября в спорткомплексе пройдет Чемпионат Украины по бадминтону.

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Автор: УНИАН