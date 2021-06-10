Ранее российский футбольный союз обратился из-за нее в УЕФА.

Президент России Владимир Путин прокомментировал новую форму сборной Украины по футболу с контуром карты страны.

В интервью пропагандистскому каналу "Россия 24" он сказал, что она его не задела.

"Здесь нет никакой новизны. Позиция Киева нам известна. Они пренебрегают волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия", - сказал Путин.

Как известно, особенностью формы является то, что на ней нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".

Форма Украины на Евро-2020

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Автор: Людмила Жерновская