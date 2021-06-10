Форму утвердил УЕФА / фото УАФ
Президент России Владимир Путин прокомментировал новую форму сборной Украины по футболу с контуром карты страны.
В интервью пропагандистскому каналу "Россия 24" он сказал, что она его не задела.
"Здесь нет никакой новизны. Позиция Киева нам известна. Они пренебрегают волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия", - сказал Путин.
Как известно, особенностью формы является то, что на ней нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
фото facebook.com/andriy.pavelko
Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.
- Легенда "Динамо" Виктор Леоненко оконфузился своим высказыванием о форме сборной, но потом извинился.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о реакции россиян на форму украинской команды.
- Российский футбольный союз тем временем обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины.
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