WADA лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию

В ближайшее время лаборатория не сможет вести деятельность, связанную с анализом образцов крови спортсменов.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатии.

Об этом сообщает официальный сайт WADA.

В связи с данным решением лаборатории запрещено выполнять любую деятельность по анализу образцов крови, связанных с программой биологического паспорта спортсмена.

Московская антидопинговая лаборатория будет лишена лицензии до окончания дисциплинарного разбирательства.

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"Этот шаг был предпринят в связи с решением Исполнительного комитета WADA от 9 декабря 2019 года о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь будет объявлено не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в связи с обнаружением WADA манипулирования некоторыми данными, взятыми из Московской лаборатории в январе 2019 года в нарушение условий восстановления РУСАДА в сентябре 2018 года", - говорится в заявлении WADA.

Как сообщал УНИАН, ранее Россия была отстранена от участия в международных турнирах на четыре года в связи с манипуляциями данными в Московской антидопинговой лаборатории.