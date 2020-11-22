Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира ATP-2020.
В финальном матче четвертая ракетка мира Медведев выиграл у третьего номера мирового рейтинга австрийца Доминика Тима.
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Соперники провели на корте 2 часа 42 минуты. Матч завершился волевой победой Медведева в трех сетах - 4:6, 7:6, 6:4.
Медведев впервые стал победителем Итогового турнира. Для российского теннисиста этот титул стал девятым на турнирах ATP и самым крупным в карьере.
Тим во второй раз подряд уступил в финале Итогового турнира.
ATP Finals-2020: итоги
- Итоговый турнир ATP прошел с 15 по 22 ноября.
- Медведев стал седьмым теннисистом, которому удалось выиграть Итоговый турнир без поражений. Также он стал первым, кто обыграл на турнире всех представителей топ-3.
- На пути к победе Медведев обыграл Александра Зверева, Новака Джоковича, Диего Шварцмана и Рафаэля Надаля.
- Прошлогодний победитель Стефанос Циципас в этот раз не сумел выйти из группы.
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