Россиянин Даниил Медведев в финале обыграл австрийца Доминика Тима.

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира ATP-2020.

В финальном матче четвертая ракетка мира Медведев выиграл у третьего номера мирового рейтинга австрийца Доминика Тима.

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Соперники провели на корте 2 часа 42 минуты. Матч завершился волевой победой Медведева в трех сетах - 4:6, 7:6, 6:4.

Медведев впервые стал победителем Итогового турнира. Для российского теннисиста этот титул стал девятым на турнирах ATP и самым крупным в карьере.

Тим во второй раз подряд уступил в финале Итогового турнира.

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Итоговый турнир ATP прошел с 15 по 22 ноября.

Медведев стал седьмым теннисистом, которому удалось выиграть Итоговый турнир без поражений. Также он стал первым, кто обыграл на турнире всех представителей топ-3.

На пути к победе Медведев обыграл Александра Зверева, Новака Джоковича, Диего Шварцмана и Рафаэля Надаля.

Прошлогодний победитель Стефанос Циципас в этот раз не сумел выйти из группы.

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Автор: Антон Дударь