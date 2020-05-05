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Свитолина повеселила сеть роликом о тренировках на карантине (видео)

16:33, 05 мая 2020
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Элина Свитолина / REUTERS

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте теннисистки.

Свитолина показала, что в начале недели усиленно занимается спортом, однако дальше ситуация выходит из под контроля. Вместо тренировок спортсменка ест шоколадную пасту, затем пьет вино, а в воскресенье и вовсе не заходит в комнату для занятий спортом.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что во время карантина Свитолина повредила свой автомобиль.

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