Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на турнире серии Premier 5 в Риме.
Свитолина начала свой путь со второго круга и обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.
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Судьба путевки в следующий этап решилась по итогам двух сетов, причем во второй партии соперницам пришлось определять победительницу на тайбрэйке.
Итоговый счет матча - 6:3, 7:6 в пользу Свитолиной.
Для украинской теннисистки это был первый матч на турнирах WTA за шесть месяцев.
В третьем круге украинка встретится с победительницей встречи Анетт Контайвейт (Эстония) - Светлана Кузнецова (Россия).
Ранее в третий круг турнира в Риме также пробилась украинка Даяна Ястремская.
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