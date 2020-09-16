Первая ракетка Украины успешно стартовала в Риме.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на турнире серии Premier 5 в Риме.

Свитолина начала свой путь со второго круга и обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.

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Судьба путевки в следующий этап решилась по итогам двух сетов, причем во второй партии соперницам пришлось определять победительницу на тайбрэйке.

Итоговый счет матча - 6:3, 7:6 в пользу Свитолиной.

Для украинской теннисистки это был первый матч на турнирах WTA за шесть месяцев.

В третьем круге украинка встретится с победительницей встречи Анетт Контайвейт (Эстония) - Светлана Кузнецова (Россия).

Ранее в третий круг турнира в Риме также пробилась украинка Даяна Ястремская.

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Автор: Антон Дударь