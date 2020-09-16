Даяна Ястремская / фото REUTERS
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в третий круг на престижном турнире в Риме.
В матче второго раунда украинка обыграла представительницу США Аманду Анисимову.
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Ястремская проиграла первый сет, затем ее соперница подавала на победу в матче во второй партии, однако украинка смогла переломить ход встречи. Ястремская выиграла второй сет на тайбрэйке, после чего взяла и третью партию.
Соперницы провели на корте 2 часа и 15 минут. Итоговый счет - 4:6, 7:6, 6:4.
Далее Ястремская сыграет со второй ракеткой мира Симоной Халеп.
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