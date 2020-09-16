Даяна Ястремская обыграла американскую теннисистку.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в третий круг на престижном турнире в Риме.

В матче второго раунда украинка обыграла представительницу США Аманду Анисимову.

Читайте такжеВторая ракетка Украины стартовала с победы на крупном турнире в Италии (видео)

Ястремская проиграла первый сет, затем ее соперница подавала на победу в матче во второй партии, однако украинка смогла переломить ход встречи. Ястремская выиграла второй сет на тайбрэйке, после чего взяла и третью партию.

Соперницы провели на корте 2 часа и 15 минут. Итоговый счет - 4:6, 7:6, 6:4.

Далее Ястремская сыграет со второй ракеткой мира Симоной Халеп.

Вас также могут заинтересовать другие новости тенниса:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь