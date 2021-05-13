26-летняя украинка не оставила шансов Гарбинье Мугурусе.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA1000 в Риме.

Свитолина в третьем круге обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA.

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Украинке хватило 77 минут и два сета, чтобы остановить сопротивление Мугурусы. Итоговый счет 4:6, 2:6 - чрезвычайно комфортная победа Элины. Успех нашей соотечественницы особенно приятен, поскольку букмекеры перед поединком фаворитом называли именно мощную Мугурусу. Теперь личный счет стал 8:5 в пользу Свитолиной.

В 1/4 турнира в Риме Свитолина сыграет с Игой Свьонтек из Польши, которая является 15-й ракеткой мира.

Элина Свитолина: результаты в 2021 году

Турнир в Риме - восьмой, на котором Свитолина выступает в этом сезоне. Украинке пока не удалось выиграть титул.

На Australian Open Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла американке Джессике Пегуле.

Что касается других турниров, то в Абу-Даби, Мельбурне и Дохе Свитолина остановилась в четвертьфинале, в Дубае вылетела уже во втором круге. Ее лучшими результатами стали полуфиналы в Майами и Штутгарте. И там, и там Элина проиграла первой ракетке мира Эшли Барти.

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Автор: Артем Будрин